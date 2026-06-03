Дожди, гроза и до +26 градусов: погода в Югре 3 июня 2026 года

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В среду, 3 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер западной четверти 8-13 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +21...+26 градусов, местами до +14 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, дождь с грозой. Ветер южный, юго-западный 2-9 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +20...+21 градус, вечером +12 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-9 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +22...+24 градуса, вечером +16 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, южный 3-7 метров в секунду. Утром +18 градусов, днем +22...+23 градуса, вечером +17 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-7 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +20...+24 градуса, вечером +15 градусов.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-10 метров в секунду. Утром на термометре +18 градусов, днем +20...+22 градуса, вечером +15 градусов.

В Нягани переменная облачность, дожди, гроза. Ветер южный, северо-западный 1-5 метров в секунду. Утром +16 градусов, днем +17...+19 градусов, вечером +13 градусов.

В Мегионе до полудня солнечно, после переменная облачность, к ночи дождь. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +24...+25 градусов, вечером +18 градусов.

В Радужном переменная облачность, к ночи дождь. западный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Утром +17 градусов. Днем +21...+23 градуса. Вечером +16 градусов.

В Лангепасе до обеда ясно, после переменная облачность, к ночи дожди. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Утром +19 градусов. Днем +23...+25 градусов. Вечером +16 градусов.

В Лянторе переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +20..+23 градуса. Вечером +15 градусов.

В Урае переменная облачность, дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Утром +15 градусов. Днем +16...+19 градусов. Вечером +14 градусов.

В Белоярском переменная облачность, дожди. Ветер северо-восточный, восточный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Сейчас +14 градусов. Днем +18 градусов, вечером +13 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, к ночи дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +20...+23 градуса, вечером +15 градусов.

В Югорске переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, южный, северо-западный 1-6 метров в секунду. Сейчас +13 градусов. Днем +15...+18 градусов. Вечером +13 градусов.

В Покачах до полудня солнечно. после – переменная облачность, к ночи дожди. Ветер юго-западный, южный 3-9 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +23 градуса, вечером +16 градусов.

В Советском переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный, северо-западный, юго-восточный, западный 1-5 метров в секунду. Сейчас +13 градусов. Днем +15...+18 градусов. Вечером +13 градусов.