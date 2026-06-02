В Пыть-Яхе открыли временный путепровод

В Пыть-Яхе 31 мая запустили движение по временному путепроводу, а 1 июня подрядчик начал демонтаж основной конструкции моста, построенного в конце 1990-х годов. Ежесуточно по нему проезжали около 10 тысяч автомобилей, и его конструкции требуют ремонта.

По данным Депдорхоза Югры, движение по временному путепроводу организовано в реверсивном режиме со светофором. По каждому направлению отведено всего по 2 минуты. Для грузовиков тяжелее 30 тонн предусмотрен объезд.

Новый путепровод протяженностью 127 метров полностью заменит старый. Строители обновят опоры и полотно, смонтируют ливневую канализацию, современное освещение и пешеходные дорожки. Завершить реконструкцию планируется до конца 2026 года.