2 июня 2026 9:20

В парке Лосева в Ханты-Мансийске произошло нашествие тли

Нина БАРИНОВА
Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В парке имени Лосева и в центре Ханты-Мансийска случилось нашествие тли. Об этом сообщают сами горожане.

- Букашками облеплено все - лавочки, столбы, урны, детская площадка. Интересно, несёт ли такое количество тли риск для растительности? Или просто временное неприятное явление, – пишут в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

По данным Роспотребнадзора, тля - это одно из наиболее распространенных и опасных вредных насекомых, встречающихся в саду и на огороде, вредящее самым разнообразным растениям-овощным, декоративным, ягодным и плодовым. Они быстро размножаются и селятся колониями. Насекомое может быстро уничтожить растение или серьезно навредить ему, высасывая соки из листьев. Тля выходит из яиц личинок каждые пять-семь дней.

Тли являются переносчиками фитопатогенных вирусов. Причем один вид этого вредителя может распространять до 100 разновидностей фитопатогенных болезней.