В ХМАО ликвидированы все природные пожары

Всего в 2026 году были ликвидировали 24 ландшафтных пожара Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2 июня потушены действующие природные пожары отсутствуют. Об этом сообщает депнедра и природных ресурсов Югры.

В Нижневартовском районе местами прогнозируется IV класс пожарной опасности, в Сургутском, Нефтеюганском районах - III КПО, в Белоярском, Кондинском, Октябрьском и Советском районах - II КПО, в Березовском и Ханты-Мансийском районах - I КПО.

Всего в 2026 году были ликвидировали 24 ландшафтных пожара на площади 1648,26 га и 38 лесных пожаров на площади 1578,48 га

При этом в Берёзовском районе увеличилось количество природных (ландшафтных и лесных) пожаров. Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по Берёзовскому району) Молозаев Мерген.

- К сожалению, большинство природных пожаров возникает из-за человеческой халатности. Граждане пренебрегают элементарными правилами безопасности: сжигают сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводят костры в лесных массивах, бросают непотушенные спички и окурки. В результате страдают не только лесные экосистемы, но и населённые пункты, а также здоровье и жизнь людей, – прокомментировал он.