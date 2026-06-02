Спустя много лет в Нефтеюганске вновь запустили фонтан

В Нефтеюганске 1 июня произошло радостное для всех горожан событие – был запущен в работу фонтан спустя много лет. Пока что он работает в тестовом режиме, но сотни горожан пришли в первый день на площадь, чтобы увидеть, что фонтан снова работает.

В администрации города рассказали, что пока фонтан работает в тестовом режиме. Полноценно он заработает к концу текущей недели. Подрядчик приступил к настройке форсунок, системы подачи воды и программного обеспечения.

- В целях обеспечения вашей безопасности и недопущения травм запрещается приближаться к чаше фонтана и перелезать через ограждение, заходить в зону проведения работ, бросать в чашу фонтана посторонние предметы, прикасаться к элементам управления и оборудованию. Просим вас провести беседу с детьми о правилах поведения рядом с объектом. Объясните им, что зона работ является потенциально опасной, – предупредили в мэрии.