В районе РЭБ флота в Нижневартовске начало подтапливать дачи

Фото: тг-канал Типичный краб Нижневартовск

Сегодня, 2 июня, уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска достиг 892 сантиметров. За сутки он вырос на 2 сантиметра, а выходные река прибавила сразу 10 сантиметров.

- По словам подписчиков, на РЭБ флота уже начались первые подтопления дачных участков, – сообщает тг-канала «Типичный краб Нижневартовск».

При этом, инфографика от управления по делам ГО и ЧС города обнадеживает, за последние годы уровень воды в Оби самый низкий уровень. Большое подтопление территорий было в 2015 году.

Ранее сообщалось, что дачи в районе Нижневартовска начинает подтапливать при уровне воды в Оби 900 сантиметров и выше.