Мошенник из Сочи оформил микрозайм на сургутянина

Полицейские Сургутского района раскрыли факт мошенничества с оформлением микрозаймов на чужое имя.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в ноябре 2025 года 56 летний житель посёлка Белый Яр обратился в полицию о микрозаймах, незаконно оформленных на его имя. Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 40 летний ранее неоднократно судимого жителя Сочи.Он признался, что в 2024 году купил в интернете абонентский номер с копией разворота паспорта жителя Сургутского района за 10 тысяч рублей. Номер когда-то был привязан к мобильному приложению банка. Сочинец восстановил к нему доступ. В ноябре 2025 года он оформил от имени сургутянина 5 микрозаймов в разных МФО на общую сумму около 60 тысяч рублей. Деньги давно потратил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.