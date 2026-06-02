В Советском изменили расписание автобуса №1

Фото: администрация Советского

В городе Советском Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в связи с ремонтом дороги за железнодорожным переездом в сторону аэропорта изменено расписание автобуса №1.

Рейсы маршруту Аэропорт-ж/д вокзал-СУ-881 будут производиться только в 7:30, 8:30, 17:30 и 18:30. Остальные рейсы отменены на период ремонта дороги. Об этом сообщили в местной администрации.

Для проведения ремонта дороги будет организовано реверсивное движение с установкой светофора. Водителей просят быть внимательными и по возможности пользоваться путепроводом для выезда из города.