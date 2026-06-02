Красавица из ХМАО победитель конкурса красоты «Миссис хрустальная корона России - Мира 2026»

В Москве завершился Всероссийский конкурс красоты, национальной культуры и творчества «Миссис хрустальная корона России - Мира 2026». В течение трех дней участницы проходили испытания. Девушки демонстрировали не только красоту, но и талант, харизму, знание традиций и любовь к своей малой родине.

Руководитель клубного формирования Центра культуры «Югра-презент» из Югорска Ольга Летучая стала победителем конкурса красоты и завоевала титул «Миссис Хрустальная корона Россия–Евразия 2026».

Югорчанка достойно презентовала себя и наш регион. Затем она приняла участие в фотосессии в Измайловском Кремле. В программе была демонстрация творческого номера и национального костюма, а также выход в вечерних платьях.