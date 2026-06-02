В Югре за неделю бензин подорожал еще на 2 рубля

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за неделю выросла стоимость бензина сразу на 2 рубля за литр. Об этом сообщает Агентство нефтегазовой информации.

В Ханты-Мансийске на АЗС «Иртышнефтепродукт» бензин марок АИ-95 и АИ-92 резко подорожал сразу на 2 рубля и теперь отпускается по 70,90 рублей и 65,90 рублей за литр соответственно. На АЗС «Газпром нефть» в Ханты-Мансийске дизтопливо выросло в цене на 94 копейки и стоит 84,71 рубля за литр.

В Сургуте на АЗС «Газпром нефть» дизельное топливо подорожало на 95 копеек и стоит 85,19 рублей за литр.

В Нижневартовске на АЗС «Газпром нефть» дизельное топливо подорожало сразу на 90 копеек и теперь отпускается по 83,49 рубля за литр. Оператор «Роснефть» повысил стоимость АИ-98 на 50 копеек и теперь стоит 91,25 рубль за литр. Бензин марки АИ-95 вырос на 5 копеек - 66,95 рублей за литр, а дизтопливо подорожало на 40 копеек - по 83,45 рубля за литр.