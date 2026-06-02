Житель Нижневартовска потерял миллион рублей при попытке купить автомобиль

В отделение полиции № 3 города Нижневартовска обратился 44 летний местный житель. Он заявил, что жертвой интернет мошенников при попытке купить автомобиль через специализированное приложение.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, вартовчанин нашёл подходящий автомобиль в онлайн сервисе и связался с продавцом. Вскоре ему перезвонил продавец и сообщил, что машина находится в другом регионе. Для отправки авто надо оплатить таможенную пошлину в размере 493 тысячи рублей. Вартовчанин перевёл деньги на указанный счёт в банке. После этого «продавец» предложил встретиться в другом городе. Когда югорчанин приехал на место встречи, встречу продавец перенес, а затем вновь попросил 457 тысяч рублей уже за коммерческий сбор. После второго перевода злоумышленник исчез и удалил свой аккаунт в приложении.

Общая сумма ущерба составила 950 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.