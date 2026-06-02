Пьяный водитель перевернул на трассе «Югра» автокран

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 мая на 271 километре автодороги «Югра». По этой причине движение на автодороге было перекрыто, но оно было восстановлено полностью в короткое время.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 22:05 37-летний водитель за рулем автокрана уснул за рулем, спецтехника перевернулась. В результате ДТП водитель не пострадал. Прибывший на место происшествия наряд ДПС выявил у водителя признаки опьянения, при этом от процедуры освидетельствования мужчина отказался.

В отношении водителя возбуждено административное производство. Ему грозит лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет с наложением административного штрафа в размере 45000 рублей.