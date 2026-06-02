В Сургутском районе со дна реки достали автомобиль с пропавшими осенью охотниками

Двое охотников из Сургута Петр Абраменко 1952 и Михаил Кузнецов 1962 годов рождения уехали 2 сентября 2025 года на «Ниве Шевроле» и перестали выходить на связь. УМВД дало ориентировку на поиск мужчин.

С камер видеонаблюдения было установлено, что охотники свернули перед мостом через реку Обь в сторону дач. После этого они пропали. Накануне тела югорчан спасатели обнаружили на дне реки.

- Во время проведения поисковых работ было обнаружено два тела, позднее опознанных как пропавшие. Также спасатели обнаружили автомобиль «Нива». Тела подняты на поверхность, переданы сотрудникам полиции, - прокомментировали в «Центроспас-Югории».