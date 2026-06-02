В океанариуме Когалыма появилась семья модников – лангустов

Фото: океанариум «Акватика», г. Когалым

В океанариуме «Акватика» города Когалыма появилось целое семейство модников - украшенные лангусты. Его яркая, праздничная окраска словно говорит: «Смотрите, какой я стильный!».

Сотрудники океанариума рассказали, что у лангуста нет голосовых связок, но зато у основания его длинных усов есть особый орган. Лангуст работает им как смычок со скрипкой. Он потрёт усиками о жёсткий выступ на голове — и раздаётся громкий скрежещущий звук. Таким образом морской обитатель пугает хищников и предупреждает сородичей об опасности.

Лангусты совершают ежегодный великий марш по дну океана. Раз в год они тысячами выстраиваются в длинные живые цепочки и гуськом, держась усиками за хвост впереди идущего, синхронно шагают на расстояния до двухсот километров.