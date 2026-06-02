Вонь, мусор, тараканы и опарыши: житель Сургута загадил квартиру и мучает соседей

Соседи одной из многоэтажек в Сургутском районе сходят с ума от вони и страдают от нашествия мух, тараканов и насекомых из-за владельца «нехорошей» квартиры. Хозяин устроил из жилища настоящую помойку: здесь тонны мусора, в котором копошатся опарыши, тараканы и летают мухи. Кроме того, в квартире живет собака, которую никто не выгуливает и она гадит прямо в квартире. Больше всего не повезло соседям снизу, у которых с потолка капают отходы жизнедеятельности. Соседи не выдержали и стали писать во все инстанции. В итоге люди дошли до суда.

Сургутский районный суд по иску администрации Сургутского района к местному жителю об обязании привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние. По данным «Судов Югры», в ходе осмотра было установлено, что квартира находится в крайне антисанитарном состоянии: все комнаты захламлены мусором, из помещения распространяется устойчивый зловонный запах, в квартире содержится собака без надлежащего ухода и выгула, а также выявлены признаки наличия тараканов, мух и иных насекомых.

Ранее владельца жилья мэрия направляла официальные требования о приведении квартиры, которые владелец жилья проигнорировал. Суд постановил: исковые требования администрации удовлетворить в полном объеме. Владельца жилья обязали произвести уборку, вывезти мусор, дезинфекцию помещения и привести квартиру в надлежащее санитарное состояние.