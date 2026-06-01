Работнику Эксплуатационного локомотивного депо Сургут оформляли липовые больничные. Теперь его и подельников ждет суд

Фото: СК на транспорте

Следователи Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ закончили расследование уголовного дела, которое завели на 39-летнего работника Эксплуатационного локомотивного депо Сургут. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он обвиняется сразу по двум статьям: «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий2 и «Мошенничество при получении выплат».

С января 2023 года по октября 2025 года обвиняемый через посредников передавал деньги медицинским работникам, чтобы они оформляли липовые больничные. На основании указанных документов ему выплатили пособия по временной нетрудоспособности и работодатель, и Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 76 тысяч рублей.

Следователи собрали все доказательства, и теперь дело направлено в суд. Чтобы обеспечить исполнение приговора в части возможной конфискации имущества, суд арестовал машину обвиняемого.

Тех, кто помогал мужчине, тоже ждет суд. Материалы выделены в отдельное производство.

