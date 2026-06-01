Теплоход «Александр Филипенко»: почему судно назвали именем первого губернатора Югры

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В честь первого губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александра Филипенко назвали новый теплоход, который совсем скоро будет бороздить реки Ханты-Мансийска. Как сообщил в социальных сетях глава города Максим Ряшин, церемонию наименования судна приурочили ко дню его рождения.

- Его имя неразрывно связано с развитием Югры и её столицы, именно Александр Васильевич заложил фундамент процветания региона. Благодаря его неутомимому труду, мудрости и стратегическому видению автономный округ стал не просто энергетическим центром страны, но и территорией высоких стандартов жизни, культуры и духовности, - написал Ряшин в своем канале в MAX.

Другой теплоход получил имя Евгения Шашкова, в память о потомственном речнике, который прошел путь от основания «Северречфлота», испытывал новые суда и внедрял современные средства навигации.

