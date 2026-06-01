В Нефтеюганском районе мошенники облапошили пенсионера на два миллиона рублей. Сбережения он отправил транспортной компанией

В Нефтеюганском районе мошенники облапошили пенсионера на два миллиона рублей

В Нефтеюганском районе завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, которое совершили против 67-летнего пенсионера. По словам мужчины, в середине мая ему позвонил незнакомец, который представился мастером по установке домофона. Он попросил назвать коды из SMS-сообщений, чтобы «активировать устройство». Пенсионер клюнул на удочку и передал код якобы для входа в приложение по обслуживаю дома лжемастеру.

Затем заявителю пришло сообщение о входе в личный кабинет Госуслуг с рекомендацией перезвонить по указанному номеру. По телефону ему ответил мужчина, который назвался сотрудником «государственной структуре». Позже в одном из мессенджеров заявитель получил поддельную доверенность, якобы дающую третьему лицу право распоряжаться его банковскими счетами.

Собеседник убедил потерпевшего, что его счёт нужно срочно заменить из за попытки снятия денег. Следуя инструкциям мошенников, пенсионер несколько дней обналичивал и переводил деньги на указанные счета и отправил некоторые сбережения транспортной компанией в Новосибирск по идентификатору. Всего у пенсионера отобрали два миллиона рублей.

Сейчас полиция ищет преступников и еще раз напоминает, что никогда нельзя сообщать коды из смс, пароли и данные карт, зато нужно перепроверять информацию.

