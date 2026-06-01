Пять сотрудников «Районного молодежного центра» Сургутского района – в числе лучших специалистов сферы молодежной политики

Фото: администрация Сургутского района

Сразу пять сотрудников «Районного молодежного центра» Сургутского района вошли в число лучших специалистов по итогам конкурса профессионального мастерства специалистов сферы молодежной политики. Финал регионального конкурса состоялся в филиале Национального центра «Россия» в Ханты-Мансийске.

Как сообщил в своих социальных сетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой, в муниципалитете создают условия развития не только для молодежи, но и для специалистов, которые работают в сфере молодежной политики.

– Так, например, недавно мы ввели меру поддержки для специалистов, которые приезжают к нам из других территорий для возмещения затрат на аренду жилья, – рассказал Андрей Трубецкой.

В течение двух дней 32 финалиста со всей Югры – специалисты, руководители и будущие профессионалы сферы молодежной политики – участвовали в парламентских дебатах, викторинах, интерактивном образовательном блоке, деловой игре и посетили экспертную лекцию о современных трендах в работе с молодежью. В конце мероприятия состоялось торжественное награждение победителей в шести номинациях.

Первое место в номинации «Точки роста: управленческие практики и кадровый потенциал» заняла заместитель директора «Районного молодежного центра» Екатерина Закирова. По ее словам, в течение всего конкурса участники внимательно прорабатывали нормативную базу и законодательство в сфере молодежной политики.

– Мы постоянно повторяли ключевые тезисы по программам, законодательству, структуре молодежной политики и межведомственному взаимодействию. Волнение было серьезным – выход к экспертам сопровождался сильным эмоциональным напряжением. Несмотря на переживания, конкурс позволил каждому проявить себя и показать высокий уровень подготовки у команды Сургутского района, – прокомментировала Екатерина Закирова.

Второе место в номинации «Рядом с молодежью: технологии работы с молодежью» заняла заместитель начальника отдела реализации основных направлений молодежной политики Анастасия Присяжнюк. Она призналась, что участие в конкурсе стало для нее важным профессиональным и личным опытом.

– Особенно ценным оказалось то, что задания были максимально приближены к реальной практике и требовали не только знаний, но и умения быстро ориентироваться в ситуации, работать в команде и принимать решения в условиях ограниченного времени, – рассказала Анастасия Присяжнюк.

Первое место в номинации «В центре малой Родины: работа специалистов в сельской местности» получила руководитель молодежного центра Ульт-Ягуна Маргарита Посканова, второе место –специалист по работе с молодежью Ирина Доценко, третье – руководитель молодежного центра Лямина Марина Демина. По словам Марины, участие в дебатах стало серьезным вызовом, но в то же время изюминкой события.

Маргарита Посканова призналась, что победа стала для нее значимым этапом личного и профессионального развития.

– За этой наградой стоят три года развития компетенций, накопления опыта и постоянного выхода из «зоны комфорта». За это время было много обучения, десятки командировок, активное участие в жизни профессиональных сообществах, поддержка наставников и вдохновляющая команда. Все эти элементы сложились в единый путь, который привел к сегодняшнему результату, – рассказала Маргарита Посканова.

Ирина Доценко рассказала, что конкурс оказался для нее эмоциональными качелями: от волнения до удовлетворения от проделанной работы. А самым интересным и вовлекающим для победительницы оказался этап с кейс-ситуациями.

-Всего в Сургутском районе с 2021 года работают 11 молодежных центров с 2021 года. Успешные практики молодежи отмечаются не только на региональном, но и на федеральном уровне, - подчеркнул Андрей Трубецкой.

На общую цель работают учреждение молодежной политики и управление молодежной политики и реализации социальных инициатив Сургутского района.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.