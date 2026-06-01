Фото: https://vk.com/ugramegasport / ЮграМегаСпорт

Торжественная церемония открытия нового арт-объекта – пятиметровой фигуры биатлониста из нержавеющей стали – состоялась 31 мая 2026 года в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Пятиметровый исполин, который возвышается над штрафным кругом центра, стал самым высоким арт-объектом биатлониста в России. Монумент олицетворяет стойкость, точность и несокрушимую волю к победе, которыми славится биатлон.

По словам заместителя губернатора Югры Елены Майер, уникальный арт-объект станет точкой притяжения жителей и гостей города не только в период проведения спортивных мероприятий, но и круглогодично.

– На его фоне можно сделать прекрасные фотографии. В зимнее время года он будет выглядеть еще красивее! – сказала заместитель губернатора Югры Елена Майер.

Как сообщили в самом центре, по замыслу авторов, монумент призван напоминать о силе характера, упорстве и стремлении к высоким результатам, которые отличают настоящих спортсменов.

Открытие памятника – это еще одно знаковое событие в спортивной жизни Югры, которое объединило всех, кто ценит традиции российского спорта и вдохновляется его достижениями.

