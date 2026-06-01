Жительница Югры два месяца не могла получить выплату для дочери погибшего военнослужащего. В дело вмешалась прокуратура

В Ханты-Мансийске межрайонная прокуратура провела проверку о нарушении прав на предоставление мер социальной поддержки. Дело в том, что в ведомство обратилась бывшая жена погибшего участника спецоперации и попросила помощи в получении положенной денежной выплаты их общему ребенку.

По региональному законодательству, члену семьи погибшего военнослужащего предусмотрена денежная выплата в размере 200 тысяч рублей. Даже если его место жительства зарегистрировано в другом регионе, при условии отсутствия права на получение аналогичной поддержки по месту регистрации.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщина обратилась в органы соцзащиты ХМАО-Югры еще в марте 2026 года с заявлением о предоставлении ее дочери, которая живет в Омской области, мер социальной поддержки в связи с гибелью отца в зоне проведения СВО. Однако за два месяца заявление в органах соцзащиты так и не рассмотрели, что является нарушением закона.

Выявив нарушения закона, межрайонная прокуратура внесла представление руководителю «Агентства социального благополучия населения Югры», которое рассмотрено и удовлетворено. После вмешательства прокуратуры девочке погибшего военнослужащего деньги все-таки выплатили.

Похожая ситуация произошла осенью 2025 года в Сургуте. Тогда после вмешательства прокуратуры семья погибшего бойца смогла получить выплату в 3 млн рублей.

