Погода в Югре 1 июня 2026: местами пройдет дожь с грозой, а порывы ветра усилятся до 20 м/с

Погода в Югре 1 июня 2026.

Сразу в семи муниципальных районах и городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в Березовском, Октябрьском, Кондинском, Советском районах, Нягани, Югорске и Урае) сегодня, 1 июня 2026, местами ожидается сильный дождь с грозой. Днем местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11…+16 C, местами +5...+10 C, днем +17…+22 C, местами по западной половине округа до +12 °С, по восточной до +27 °С, что на 5 °С выше нормы. Ветер юго-восточный 8 – 13 м/с, днем местами порывы 15 – 20 м/с.

Как сообщили в ГУ МЧС по ХМАО-Югре, опасных явлений не прогнозируется, однако будьте осторожны на улице во время грозы. Не вставайте под деревьями, металлическими конструкциями, не вставайте рядом с электронными щитами.

