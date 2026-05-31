В Сургуте сносят недостроенный морг на Каролинского для строительства медвуза

В Сургуте начался процесс демонтажа здания бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Иосифа Каролинского, которое простояло недостроенным более 15 лет.

Департамент по управлению госимуществом Югры изъял этот объект вместе с земельным участком. На месте бывшего долгостроя планируется возвести учебный корпус — медицинский институт Сургутского государственного университета.

Чтобы сэкономить бюджетные средства, полный снос оценивался в 100 млн рублей, здание демонтируют частично, сохранив фундамент для будущего строительства. Идею частичного сноса предложил первый мэр города Александр Сидоров. Новый же объект судебно-медицинской экспертизы построят на Тюменском тракте.