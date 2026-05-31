В Нижневартовске перекрыли центр города: рассказываем, почему

В Нижневартовске на Троицу ограничат движение из-за крестного хода.

В Нижневартовске в праздник Святой Троицы, 31 мая, с 7:00 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта. Это связано с проведением традиционного крестного хода в границах 15-го и 15А микрорайонов, сообщает Управление по делам ГО и ЧС.

В связи с этим движение будет запрещено на улице 60 лет Октября (от Дружбы Народов до Чапаева), а также на участках улиц Дружбы Народов, Ленина и Чапаева. Горожан просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее продумать альтернативные маршруты. Также в этот день изменится схема движения пассажирских автобусов.

Администрация города сообщает, что во время мероприятия будут усилены меры антитеррористической защиты, а охрану общественного порядка обеспечат сотрудники полиции и представители городского казачества.