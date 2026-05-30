В праздник Святой Троицы в Нижневартовске перекроют несколько улиц

В праздник Святой Троицы, 31 мая, в Нижневартовске перекроют несколько улиц: 60 лет Октября, Дружбы Народов, Ленина и Чапаева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Крестный пройдет с 7:00 до 13:00 в границах микрорайонов 15 и 15 «А» по следующим участкам дорог:

- улица 60 лет Октября (от улицы Дружбы Народов до улицы Чапаева);

- улица Дружбы Народов (от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина);

- улица Ленина (от улицы Дружбы Народов до улицы Чапаева, четная сторона);

- улица Чапаева (от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина, нечетная сторона).

Жителей, проживающих в указанных микрорайонах, просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

