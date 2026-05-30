Фото: администрация Урая

Жителям Урая напомнили об опасности купания в реке Конда. Ее дно имеет резкие перепады, а это значит, что шанс ступить не туда и оказаться на глубине очень велик, сообщили в городской администрации.

«В некоторых местах реки имеются резкие перепады глубины и ямы до нескольких метров. Всего один неосторожный шаг может привести к тому, что вы окажетесь на большой глубине», - говорится в сообщении.

Утонуть можно очень быстро, особенно если речь идет о детях. Часто они не успевают даже подать сигнал о помощи.

В случае экстренной ситуации урайцев просят звонить по единому номеру службы спасения - 112.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.