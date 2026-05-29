В Югре 30 мая 2026 года будет тепло, на разразится гроза

Погода в Югре на 30 мая

В субботу, 30 мая, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью в Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Сургутском районах ожидается сильный дождь, гроза.

Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, при прояснении до 0. Днем столбики термометров покажут +16...+21 градус.

Ожидается восточный ветер со скоростью 8-13 м/с.

