Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска достиг 880 см

По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 29 мая, утром уровень воды в реке Оби составляет 880 сантиметров. За минувшие сутки вода поднялась на 4 см.

В Нижневартовске паводок развивается по прогнозу гидрологов. Его пик ожидается в диапазоне от 8 метров 80 сантиметров, который уже достигнут, до 9 метров 70 сантиметров, сообщает администрация города.

При этом вода под Нижневартовском продолжает прибывать. В зоне вероятного подтопления находятся дачные и садовые товарищества, где проживают 2087 человек, включая 408 детей, расположены 823 строения и 58 объектов экономики, в основном транспортные предприятия.

Напомним, что затопление Палиевских дач и территории РЭБ-флота начинается при уровне воды в Оби в 900 см.