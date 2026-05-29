НовостиОбщество29 мая 2026 10:39

Жительница Югры сменила фамилию, чтобы не платить алименты сыну

Нина БАРИНОВА
Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Нерадивая мать из Сургута родила сына, но заниматься его воспитанием не хотела. В итоге, ребенок живет отдельно от горе-мамаши, а она обязана платить алименты на его содержание. Однако женщина и тут не захотела выполнять свои обязательства. Она накопила долг перед родным ребенком на 800 тысяч рублей. Судебные приставы принялись тормошить мамашу, но вместо того, чтобы начать содержать сына, сургутянка просто сменила фамилию.

По данным УФССП по ХМАО-Югре, ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязательств. Ей были назначены обязательные работы сроком на 20 часов, но она отказалась исполнять этот вид наказания. Зато дамочка зарегистрировала новый брак и сменила фамилию. Приставы долго искали должницу, а когда нашли завели на нее уголовное дело. В итоге суд признал женщину виновной и вынес ей приговор в виде 5 месяцев принудительных работ с ежемесячным вычетом 10% процентов из её зарплаты.

В настоящее время югорчанка отбывает наказание в Сургуте. На неё возбуждено ещё одно уголовное дело за неуплату средств на содержание детей и направлено в суд.