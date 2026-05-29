В Сургуте появилась арт-композиция в виде самовара с пятью чашками

Новые живописные локации появляются в Сургуте. Так, на пересечении улицы 30 лет Победы и проспекта Мира многие горожане заметили новую арт-композицию - самовар с пятью чашками в стилистике гжельской росписи.

- Элементы украшены орнаментом в технике «Гжель». Композиция состоит из самовара с пятью чашками. Чашки являются цветочницами, в которые высадят цветы, – рассказали в администрации.

сегодня специалисты уже провели благоустройство территории вокруг объекта и высадили цветы в чашки. Цветы будут радовать горожан до начала заморозков.