Семья из Урая получила новое жилье взамен аварийного

Семья Вавиловых из Урая получила новое жилье и смогла переехать из аварийного и подлежащего сносу старого дома благодаря помощи Народного фронта ХМАО-Югры.

Семья проживала в доме №51 в 1 микрорайоне. Народный фронт поднимал вопрос переселения жителей ещё в 2021 году, в итоге Вавиловы оставались последними в указанном доме, так как при мене жилья от пенсионеров администрация требовала неподъёмную доплату.

Народный фронт направил обращение в прокуратуру. Проверка подтвердила, что супруга собственника жилья имеет право на освобождение от доплаты. После этого администрация Урая предоставила семье новую квартиру.