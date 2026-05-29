В Нефтеюганске беспечный угонщик получил почти 3 года тюрьмы

Автоугонщик из Нефтеюганска, который устроил ДТП, отправится на 2 года и 10 месяцев в тюрьму. Такое решение вынес суд.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в июне 2025 года в дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило заявление от 21 летнего курьера об угоне его автомобиля «ВАЗ 2115». Молодой человек оставил свое авто с работающим двигателем и открытыми дверями, и побежал относить заказ. Вернувшись обратно, автомобиль он не обнаружил.

Оперативники задержали угонщика. Им оказался 33 летний ранее судимый, нетрезвый местный житель. Водительских прав у него не было.

Он увидел автомобиль с заведенным двигателем, сел за руль и он направился в посёлок Сингапай. При движении задним ходом угонщик врезался в припаркованный автомобиль Toyota.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Кроме того, были возбуждены еще два уголовных дела за неоднократное несоблюдение административного надзора и одно — за невыплату алиментов на содержание ребёнка. Долг превысил 1 миллион рублей.

Суд назначил наказание беспечному угонщику в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии.