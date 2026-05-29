Из Югры за нарушение миграционного законодательства выдворят еще троих иностранцев

Сотрудники отдела по вопросам миграции при полиции Урая вво время рейдов выявили три случая нарушения миграционного законодательства.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, мигрант 1982 года рождения не выехал из России в установленный ему срок и уже лишние сутки гостил в Урае. Второй нарушитель 1985 года рождения после истечения срока действия патента в течение двух дней был обязан выехать на родину, но тоже не спешил покидать Югру. Третий мигрант того же года рождения допустил нарушение, пропустив срок оплаты авансового платежа за патент.

Все трое привлечены к административной ответственности, они заплатят штрафы, а после их принудительно выдворят из России. Отъезд они будут ожидать, находясь в Центре временного содержания иностранных граждан в Сургуте.

- Полиция призывает иностранных граждан строго соблюдать правила пребывания в России и своевременно оформлять необходимые документы. Это позволит избежать правовых последствий и обеспечит комфортное пребывание на территории нашей страны, – добавили в ведомстве.