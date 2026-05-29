НовостиЗвезды29 мая 2026 8:37

В Излучинске дети снимут аутентичный мультфильм по легенде о Хозяйке Агана

Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Нижневартовского района

Детская анимационная студия «Карусель» вместе с исполнительницей фольклора, Почётным жителем Нижневартовского района Маргаритой Венго приступила к созданию мультфильма «Легенда о Хозяйке Агана». Картину, в которой расскажут о священном животном-покровителе посёлка и традициях коренного народа, дети из Излучинска будут делать в стиле аутентичной анимации.

В администрации Нижневартовского района рассказали, что проект стал возможен благодаря гранту из бюджета Югры. Средства выделили на сохранение, развитие и популяризацию культуры, фольклора, традиций, языка и промыслов коренных малочисленных народов Севера.

Готовый мультфильм озвучат на национальном языке. Презентация проекта состоится в декабре 2026 года.