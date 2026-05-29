Из-за пьяного вахтовика самолет рейса Сургут – Самара вернулся на стоянку

Фото: Уральская транспортная полиция

В аэропорту Сургута полицейские задержали нетрезвого пассажира, который устроил конфликт в самолете, следующего рейсом Сургут – Самара. По этой причине судно вернулось на стоянку

По данным Уральской транспортной полиции, скандал на борту начал 36-летний вахтовик из Самарской области. Мужчина отказался пристегнуть ремень безопасности во время руления судна. Тогда командир самолета принял решение о возврате авиалайнера на стоянку.

Транспортные полицейские сразу же прибыли на стоянку, поднялись на борт самолета, где задержали вахтовика, из-за которого произошла задержка вылета.