В Югре на площади более 740 га действуют 10 лесных пожаров

На утро 29 мая в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре полыхают 10 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составляет 740,25 га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

Леса горят в Берёзовском, Кондинском, Нефтеюганском, Советском и Ханты-Мансийском районах. Причем в Кондинском районе два возгорания усиливаются. Ранее удалось локализовать возгорание на площади 638,25 гектаров. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет.

– Ландшафтные возгорания отсутствуют, – добавили в депнедрах.

В ликвидации лесных пожаров задействованы 197 сотрудников Авиалесоохраны Югры и авиатехника, в том числе для доставки спасателей к местам тушения. По данным ИАС «Лесные пожары», в мае на территории Югры произошло 50 пожаров на общей площади 2258,44 га.