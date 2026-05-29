На дачах под Нижневартовском подросток на Lexus устроил ДТП, в котором пострадал его 15-летний приятель

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 15-летний подросток, произошло вечером 28 мая на дачах под Нижневартовском. За рулем Lexus находился тоже подросток.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:20 в СНТ «Кедровый» 17-летний водитель автомобиля Lexus вместе с 15-летним приятелем мчался на большой скорости. Юноша не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась. В ДТП пострадал 15-летний пассажир иномарки.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 подросток. Задержано 11 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 52 водителя.