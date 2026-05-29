В Алтайском край за пособничество мошенникам задержана студентка из Нефтеюганска

Фото: УМВД Алтайского края

Студентка из Нефтеюганска 2007 года рождения по наводке мошенников отправилась в Алтайский край, забрать деньги у пенсионерки. Ранее несудимую девушку задержали.

По данным УМВД Алтайского края, жертвой югорчанки чуть не стала 75-летняя жительница Косихинского района. Сперва мошенники позвонили пенсионерке и представились сотрудниками пенсионного фонда. Они убедили бабулю, что ей положена прибавка к пенсии, но нужно задекларировать всю имеющуюся в доме наличность. Пожилая женщина собрала 590 тысяч рублей, которые хранила на похороны, и стала ждать курьера. Сноха пенсионерки почуяла подвох, стала звонить свекрови, та по телефону сообщила ей, что ожидает курьера. Тогда сноха позвонила мужу и участковому, а сама побежала к свекрови. В этот момент к деревенской улице подъехало такси, из которого вышла молодая девушка и поспешила к дому пенсионерки.

Вместе с пожилой женщиной навстречу ей вышла и сноха, а следом и участковый уполномоченный полиции Денис Твердохлеб. Девушка-курьер заметно занервничала и не смогла ответить на вопросы полицейского. Участковый вызвал наряд полиции и девушку доставили в отдел.

Выяснилось, что девушкой является уроженка Нефтеюганска и что ее также обманули мошенники. Она якобы пыталась оформить медицинский полис в Тюмени, куда приехала на учёбу, но ее под видом работы на ФСБ убедили разоблачить мошенников, которые обманывали пожилых людей. Сначала ее направили по двум адресам в Тюменской области, где она взяла конверты с деньгами, а затем в Алтайский край. Оплатили перелет до Новосибирска, такси до Косихинского района, проживание в гостинице. Когда девушку задержали, кураторы перестали выходить на связь, а сообщения удалили.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.