Жители Югры во время акции «Югра-Экозабег. Чисто побегать!» собрали более 13 тонн мусора

Акция «Югра-Экозабег. Чисто побегать!» прошла в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в седьмой раз 23 мая. В ней приняли участие 2305 неравнодушных жителей, которые собрали 13 377 кг мусора.

Единый регоператор «Югра-Экология» сообщает, что в этом году во многих населенных пунктах участники экозабега отметили заметное уменьшение количества собранного мусора. Так, в Берёзово на неизменном в течение четырех лет акции маршруте было собрано всего 5 кубометров против более 30 кубометров в 2023 году.

Жители Нижневартовска, пробежавшие вокруг озера Комсомольское, тоже заметили, что мусора стало гораздо меньше. Поэтому жители этих муниципалитетов намерены изменить маршруты на следующий год.

Впервые к акции присоединились жители поселка Белый Яр Сургутского района. Они привели в порядок лесную зону микрорайона «Гидронамыв» и собрали 8 кубометров мусора.

В Ханты-Мансийске участники были отмечены сувенирами за самые необычные находки. Среди них: системный блок от компьютера, телевизор, пол велосипеда и пол дивана, тюбинги и аргамаки…

По погодным условиям организаторы перенесли акцию на 30 мая в городе Покачи и Нефтеюганском районе.