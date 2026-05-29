Более 30 пожарных Югры тушили расселенный дом в поселке Солнечный

Многоквартирный, деревянный, двухэтажный расселенный дом по улице Юности в поселке Солнечный Сургутского района загорелся вечером 26 мая. На место немедленно выехали пожарные расчеты. Прибывшие первые подразделения запросили поддержку коллег, так как пламя охватило все здание и грозило переброситься на соседние строения. На тушение расселенки были брошены 32 пожарных и 9 единиц спецтехники. Воду пришлось подвозить к месте пожара.

- Огнеборцы отряда КУ «Центроспас-Югория» по Сургутскому району обнаружили открытое горение крыши. В результате пожара дом поврежден на площади 300 квадратных метров, обрушена кровля на площади 361 квадратных метров. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем, – сообщили в Центроспас-Югории.