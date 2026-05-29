В Нефтеюганском районе стартовала Всероссийская акция «Вода России» по очистке берегов водных объектов от мусора. В ней приняли участие сотрудники Природнадзора Югры, Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации района.

Инспекторы выехали к водоему, расположенному у федеральной трассы Р-404, где собрали бытовой мусор, очистили газоны и прилегающие территории. В результате было собрано более 15 мешков мусора.

- Подобные акции напоминают о необходимости бережного отношения к водным ресурсам и берегам, а также стимулируют жителей и гостей района к более ответственному поведению. Надеемся, что подобные инициативы станут доброй традицией и будут способствовать сохранению природного богатства нашей страны на долгие годы, – рассказали в Природнадзоре Югры.