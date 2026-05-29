Неадекватного водителя из Радужного лишили прав

Имеющий психиатрический диагноз мужчина лишен водительского удостоверения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Радужного провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части соблюдения ограничений к водительской деятельности. Во время нее был выявлен водитель, который свободно ездил на машине, хотя имел диагноз по психиатрии.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, водитель, имеющий водительское удостоверение, состоит на диспансерном учете у врача – психиатра с диагнозом, который является противопоказанием для управления транспортными средствами.

Прокурор направил в суд иск о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Суд иск удовлетворил, мужчину лишили прав.