НовостиОбщество29 мая 2026 5:24

В аэропорту Сургута пассажирам из Таджикистана не дали ввезти домашний курт

Нина БАРИНОВА
Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в аэропорту Сургута при досмотре багажа и ручной клади пассажиров прибывших из Республики Таджикистан было выявлено 3 случая нарушения правил ввоза подконтрольной животноводческой продукции на территорию Российской Федерации.

Пассажиры пытались везти курт - традиционный кисломолочный продукт в виде плотных сухих шариков или цилиндриков, популярный в странах Центральной Азии, на Кавказе, в Монголии и других регионах. Это концентрированный продукт с долгим сроком хранения, который удобен для транспортировки и длительного хранения.

Инспекторы Россельхознадзора не допустили к ввозу 7,1 кг молочной домашней продукции. Весь груз был уничтожен в спецпечи аэропорта, а его владельцы оштрафованы.