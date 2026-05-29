Две пары из Югры поженятся на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Торжественное массовое бракосочетание пройдет в День семьи, любви и верности в Национальном центре «Россия» в Москве. Его участниками станут две пары из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Обе влюбленные пары - представители народа ханты, которые следуют традициям предков.

Так, Владимир Сопочин и Арина Колыванова познакомились на соревнованиях по гребле на обласах. Арина скоро получит диплом по специальности «воспитатель», а Владимир трудится оператором по добыче нефти и газа. Их родители ведут традиционный образ жизни на родовых угодьях.

Георгий Кунин и Диана Плисова познакомились на свадьбе у друзей. Жених работает пожарным, а невеста учится в колледже на педагога.

Обе пары ведут активный традиционный для хантов образ жизни и бережно хранят культуру своих предков.