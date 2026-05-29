Житель Ханты-Мансийска Станислав Попов погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции в ходе выполнения боевой задачи погиб житель Ханты-Мансийска Станислав Георгиевич Попов. Тело бойца пока еще не доставлено в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру. О дате прощания с ним близкие сообщат позднее.

- С глубокой скорбью сообщаем, что в зоне проведения специальной военной операции погиб Попов Станислав Георгиевич. Стас был человеком необыкновенной души и доброго сердца. Его компанейский характер и неунывающий оптимизм делали его душой любой компании. Он легко находил общий язык с самыми разными людьми, а близкие любили его безгранично.

Его уход – невосполнимая утрата для всех, кто его знал и любил, – сообщили родные бойца в тг-канале «Типичный Ханты-Мансийск».