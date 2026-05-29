В Нижневартовске суд взыскал 17 млн рублей с подрядчика Центра боевых искусств

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обязал застройщика из Омской области ООО «Энергостройкомплекс» вернуть управлению капитального строительства Нижневартовска 17 млн рублей. Согласно материалам дела, при проектировании Центра боевых искусств подрядчик завысил стоимость работ. Он рассчитал стадион по нормативу на 3000 мест вместо 200 реальных.

Ранее контракт с омичами стоимостью 1 млрд рублей был расторгнут из-за срыва сроков. Объект был построен лишь наполовину, а компания подала на банкротство. Новый подрядчик ООО «Максстрой» достроит объект за 521 млн рублей. Сдача спорткомплекса запланирована на 13 октября 2026 года.