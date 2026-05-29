В ХМАО стартовал северный завоз

В Югре открылась речная навигация, а вместе с ней стартовал северный завоз. В этом сезоне его объем увеличили на 22% по сравнению с прошлым годом. По расчетам специалистов, этих запасов жителям отдаленных территорий Югры хватит до следующей навигации.

Так, в отдаленные села и деревни Белоярского, Берёзовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов завезут 11,5 тысячи тонн нефтепродуктов и 21,8 тысячи тонн угля. Первые баржи ушли до места назначения еще на прошлой неделе. Часть грузов уже доставлена, остальное готовят к отправке.

В Нижневартовском районе баржи направились в Корлики. Суда прошли более 700 километров по воде. Они везут югорчанам 150 тонн продуктов, топлива и промышленных товаров. Еще около 80 тонн груза отправят в Ларьяк и Сосновый Бор. На баржах есть холодильники, в которых везут замороженное мясо, рыбу и сливочное масло. Скоропортящиеся продукты, как и раньше, доставляют вертолетами несколько раз в неделю.