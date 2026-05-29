В Сургуте за взятку и мошенничество судят работника локомотивного депо

Сургутской транспортной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении работника локомотивного депо за дачу взятки и мошенничество. Его автомобиль Lexus арестован.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, 39 летнего сургутянин обвиняют во взятке должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и в мошенничестве при получении выплат. С января 2023 года по октябрь 2025 года работник передавал через посредников деньги врачам городской больницы для оформления фиктивных больничных листов. На основании этих листов ему выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности. Ущерб составил свыше 76 тысяч рублей.

Судом наложен арест на автомобиль обвиняемого марки Lexus. Материалы уголовного дела в отношении взяткополучателей и посредников выделены в отдельное производство.