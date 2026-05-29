Дожди, грозы, сильный ветер и похолодание: погода в Югре 29 мая 2026 года

В пятницу, 29 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность, местами кратковременный дождь, в Кондинском районе дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер восточный 9-14 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +19...+24 градуса, местами +11...+16 градусов.

В Ханты-Мансийске до полудня солнечно, после - переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Утром +15 градусов днем +19...+21 градус, вечером +12 градусов.

В Сургуте преимущественно солнечно, без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +24...+26 градусов, вечером +17 градусов.

В Нижневартовске солнечно, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Утром +14 градусов, днем +17...+18 градусов, вечером +12 градусов.

В Нефтеюганске утром солнечно, без осадков, днем переменная облачность. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Утром +15 градусов днем +18...+20 градусов, вечером +12 градусов.

В Когалыме солнечно, без осадков. Ветер восточный 6-14 метров в секунду. Утром на термометре +12 градусов, днем +15...+16 градусов, вечером +10 градусов.

В Нягани солнечно, вечером переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-12 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +20...+23 градуса, вечером +15 градусов.

В Мегионе солнечно, без осадков, вечером переменная облачность. Ветер восточный 6-13 метров в секунду. Сейчас +13 градусов, днем +16...+17 градусов, вечером +11градусов.

В Радужном солнечно, без осадков. Ветер восточный 5-11метров в секунду. Утром +10 градусов. Днем +13...+15 градусов. Вечером +10 градусов.

В Лангепасе солнечно, вечером переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Утром +13 градусов. Днем +17...+19 градусов. Вечером +11 градусов.

В Лянторе солнечно, без осадков. Ветер восточный 7-13 метров в секунду. Утром +14 градусов, днем +17..+19 градусов. Вечером +12 градусов.

В Урае пасмурно, проливной дождь. Ветер восточный, юго-восточный, юго-западный, южный 5-11 метров в секунду к вечеру стихнет. Утром +20 градусов. Днем +16...+17 градусов. Вечером +13 градусов.

В Белоярском солнечно, без осадков. Ветер восточный 5-12 метров в секунду. Сейчас +12 градусов. Днем +17...+18 градусов, вечером +12 градусов.

В Пыть-Яхе до полудня солнечно и без осадков, днем переменная облачность. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +17...+20 градусов, вечером +12 градусов.

В Югорске до обеда переменная переменная облачность, после – пасмурно и сильный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-12 метров в секунду. Сейчас +20 градусов. Днем +21...+24 градуса. Вечером +13 градусов.

В Покачах ясно и без осадков. Ветер восточный 5-11 метров в секунду. Сейчас +12 градусов, днем +16...+18 градусов, вечером +11 градусов.

В Советском до полудня солнечно, после переменная облачность и сильный дождь. Ветер восточный 5-12 метров в секунду сменится на юго-восточный 1-5 метров в секунду. Сейчас +19 градусов. Днем +21...+24 градуса. Вечером +14 градусов.