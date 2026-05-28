Суд не смягчил приговор осужденному на пожизненное убийце 12-летней девочки из Нягани

Фото: Суды Югры

Апелляция подтвердила законность приговора по делу об убийстве 12-летней девочки в Нягани, которое было совершено 15 лет назад. Виновным признали Владимира Борисова, 1986 года рождения. Ему дали пожизненной срок в колонии особого режима. Кроме того, он обязан выплатить 3 млн рублей родителям убитого ребенка. После вынесения приговора суда ХМАО, защита подала апелляцию, так как посчитала приговор слишком суровым.

Напомним, тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено 30 апреля 2011 года в микрорайоне «Восточный» города Нягани на дне водосточного коллектора. На протяжении 15 лет преступление оставалось нераскрытым.

Осужденный все еще имеет право обжаловать последнее решение в кассационном порядке в Верховном Суде Российской Федерации.